Скейт-парк откроется в Орле 30 августа

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-29T15:37:55+03:00

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Уже завтра, 30 августа, в Орле откроется первый в городе скейт-парк. Он расположится на стадионе Ленина и будет готов принять всех любителей и профи в экстремальных видах спорта.

Речь о том, чтобы построить подобную площадку для скейтеров в облцентре велась несколько лет, однако реализовать ее удалось только в нынешнем году. На призыв главы региона Андрея Клычкова создать в Орле место притяжения для скейтеров, роллеров и любителей подобного спорта отклинулась строительная компания "Орелстрой". К реализации приступили

Как сообщили в пресс-службе организации рассказали, что тренироваться на площадке смогут как опытные райдеры, так и начинающие. Уже известно, что покрытие здесь долговечное, а также выполнена специальная система, позволяющая отводить осадки. Впрочем всех особенностей пока не раскрывают, уже завтра горожане смогут увидеть экстремальный парк своими глазами и опробовать его в деле.

ИСТОЧНИК KP.RU