В Орле талантливым школьникам пообещали ежемесячную стипендию
Ее смогут получать победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований
В Орле талантливым школьникам пообещали ежемесячную стипендиюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле талантливым школьникам пообещали ежемесячную стипендию в новом учебном году. Ее смогут получать победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.
Сегодня на очередном заседании об этом сообщили депутаты Орловского городского Совета.
- Число стипендиатов (61 человек) и размер ежемесячной стипендии (2 тысячи) по сравнению с прошлым годом не изменится. На нее могут претендовать не только отличники, но и талантливые ребята в номинациях «Художественное творчество» и «Любительский спорт», - рассказали «КП» в пресс-службе горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU