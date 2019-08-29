СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-29T15:25:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле талантливым школьникам пообещали ежемесячную стипендию в новом учебном году. Ее смогут получать победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований.

Сегодня на очередном заседании об этом сообщили депутаты Орловского городского Совета.

- Число стипендиатов (61 человек) и размер ежемесячной стипендии (2 тысячи) по сравнению с прошлым годом не изменится. На нее могут претендовать не только отличники, но и талантливые ребята в номинациях «Художественное творчество» и «Любительский спорт», - рассказали «КП» в пресс-службе горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU