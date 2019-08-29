СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-29T15:06:02+03:00

В Орле общественную баню сдадут в концессию на 49 лет Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Новый хозяин обязался привести ее в порядок за три года

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Сегодня, 29 августа, на очередной сессии горсовета стало известно, что баню №4 сдадут в концессию на 49 лет. Новый хозяин обязался привести ее в порядок за три года.

В этом году руководитель МУП «БПХ» обратился в администрацию города с просьбой выделить на капитальный ремонт бани 15 миллионов рублей. Однако таких средств у муниципалитета не нашлось, и чиновники приняли решение сдать объект в долгосрочную аренду, а вернее заключить концессионное соглашение.

Заметим, концессия существенно отличается от просто аренды, так как концессионер обязуется в соглашении выполнить на свои средства ремонт. В случае с баней им предприятие ООО «Технодом».

- Предприятие вложит в реконструкцию объекта 40 миллионов рублей. Кроме того, дополнительное условие соглашения – использование бани по назначению и оказание соответствующих услуг социально незащищенным группам населения, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского городского совета народных депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU