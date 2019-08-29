СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-29T13:14:10+03:00

Убирать городскую территорию нужно будет в период со 2 по 30 сентября

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Орловским подросткам предлагают подзаработать в экологических отрядах. Убирать городскую территорию нужно будет в период со 2 по 30 сентября.

Организует отряды Управление коммунальным хозяйством. На работу приглашаются парни и девушки в возрасте от 14 до 18 лет.

- Подать документы и заключить срочный трудовой договор о временной занятости можно по адресу: Наугорское шоссе, 27а, 3 этаж, каб. №3. При себе необходимо иметь документы согласно перечню, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.

Желающие стать участниками экологического отрядом должны принести по указанному адресу копии паспорта, медицинскую справку, разрешение от родителей и ряд других необходимых документов.

Подробности можно узнать по телефону 20-13-51.

ИСТОЧНИК KP.RU