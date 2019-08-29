Орловским подросткам предлагают подзаработать в экологических отрядах
Орловским подросткам предлагают подзаработать в экологических отрядах. Убирать городскую территорию нужно будет в период со 2 по 30 сентября.
Организует отряды Управление коммунальным хозяйством. На работу приглашаются парни и девушки в возрасте от 14 до 18 лет.
- Подать документы и заключить срочный трудовой договор о временной занятости можно по адресу: Наугорское шоссе, 27а, 3 этаж, каб. №3. При себе необходимо иметь документы согласно перечню, - сообщает пресс-служба Администрации Орла.
Желающие стать участниками экологического отрядом должны принести по указанному адресу копии паспорта, медицинскую справку, разрешение от родителей и ряд других необходимых документов.
Подробности можно узнать по телефону 20-13-51.
ИСТОЧНИК KP.RU