СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-29T12:17:44+03:00

Гостей праздника ждет велодром и творческие конкурсы для детей и взрослых

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В День знаний орловцев приглашают в «Лабораторию безопасности». Гостей праздника ждет велодром и творческие конкурсы для детей и взрослых.

Для юных орловцев будут работать сразу несколько интерактивных площадок, на которых каждый найдет себе занятие по душе. Малышам предложат пройти полосу препятствий на велосипедах и самокатах, а также поучаствовать в творческом конкурсе «Рисуем дорожную безопасность».

Взрослые же смогут проверить, насколько хорошо они помнят ПДД. Всех участников ждут подарки от Госавтоинспекции.

Вход свободный.

КОГДА? ГДЕ?

1 сентября в 13:00

ТМК «ГРИНН» (на площадке у фонтана)

ИСТОЧНИК KP.RU