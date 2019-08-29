Орловцев приглашают в «Лабораторию безопасности»
Гостей праздника ждет велодром и творческие конкурсы для детей и взрослых
Орловцев приглашают в «Лабораторию безопасности»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В День знаний орловцев приглашают в «Лабораторию безопасности». Гостей праздника ждет велодром и творческие конкурсы для детей и взрослых.
Для юных орловцев будут работать сразу несколько интерактивных площадок, на которых каждый найдет себе занятие по душе. Малышам предложат пройти полосу препятствий на велосипедах и самокатах, а также поучаствовать в творческом конкурсе «Рисуем дорожную безопасность».
Взрослые же смогут проверить, насколько хорошо они помнят ПДД. Всех участников ждут подарки от Госавтоинспекции.
Вход свободный.
КОГДА? ГДЕ?
1 сентября в 13:00
ТМК «ГРИНН» (на площадке у фонтана)
ИСТОЧНИК KP.RU