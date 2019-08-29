В начале сентября Орел будет жить в режиме повышенной готовности

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-29T12:12:32+03:00

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С 1 по 9 сентября в Орле будет действовать режим повышенной готовности. Организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города, перейдут на него в связи с приближающимся Днем знаний и Единым днем голосования.

Усилятся и будут готовы к экстренным действиям организации и ведомства с 18.00 1 сентября (праздник Дня знаний выпал на воскресенье и линейки перенесены на 2 число). Продлится особый режим до 9 утра 3 сентября. Что касается выборов, то здесь режим повышенной готовности будет действовать с 18.00 7 сентября до 9.00 9 числа.

- О фактах сбоя в работе систем жизнеобеспечения в связи с возникновением террористических угроз, экстремистских и иных групповых противоправных проявлений, предпосылках и возникновении ЧС муниципальным предприятиям, организациям и учреждениям рекомендовано сообщать в ЕДДС по номеру 43-22-12, - напоминают жителям Орла в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU