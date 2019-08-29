СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-29T11:43:16+03:00

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В Орле в Северном районе появится новая спортивная площадка. Ее построят по просьбе горожан. Теперь жители домов № 3,5,7,9 на улице Орловских партизан смогут играть в волейбол и футбол на поле с искусственным покрытием и спортивным оборудованием.

Сейчас строительство идет полным ходом, в чем во время проверки хода работ удостоверился мэру города Василий Новиков.

Во время инспекции нового объекта к нему вновь обратились активные жильцы, попросив в следующем году установить здесь еще тренажеры и теннисный стол в рамках программы наказов избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU