Сказкой "Людоед Микоколембо" откроет детский сезон ОГАТ им. Тургенева
Орловский государственный академический театр им. Тургенева откроет детский сезон постановкой "Людоед Микоколембо". Музыкальная сказка будет интересна и маленьким орловцам, и их родителям.
Премьера состоялась в июне прошлого года и зрителями была встречена на ура. Спектакль, созданный по мотивам сказки Ивана Тургенева, которую тот написал на французском языке для домашнего театра Полины Виардо, является настоящим путеводителем в сказочный мир. С принцессами и принцами, а также жуткими злодеями, непрерывной борьбой добра и зла. Она откроет мир, полный опасности, колдовства и любви.
Кстати, спектакль стал лауреатом российской премии в области литературы и искусства "ДАТЫ" в 2018 году. Приходите!
КОГДА, ГДЕ?
пл. Ленина, 2
27 сентября, 11.00
(6+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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