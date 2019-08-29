Сказкой "Людоед Микоколембо" откроет детский сезон ОГАТ им. Тургенева

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-29T11:33:01+03:00

Сказка придется по нраву и детям, и взрослым Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Орловский государственный академический театр им. Тургенева откроет детский сезон постановкой "Людоед Микоколембо". Музыкальная сказка будет интересна и маленьким орловцам, и их родителям.

Премьера состоялась в июне прошлого года и зрителями была встречена на ура. Спектакль, созданный по мотивам сказки Ивана Тургенева, которую тот написал на французском языке для домашнего театра Полины Виардо, является настоящим путеводителем в сказочный мир. С принцессами и принцами, а также жуткими злодеями, непрерывной борьбой добра и зла. Она откроет мир, полный опасности, колдовства и любви.

Кстати, спектакль стал лауреатом российской премии в области литературы и искусства "ДАТЫ" в 2018 году. Приходите!

КОГДА, ГДЕ?

пл. Ленина, 2

27 сентября, 11.00

(6+)

ИСТОЧНИК KP.RU