В Орле мужчина ушел из дома неделю назад и до сих пор не вернулся

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-29T10:35:37+03:00

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В Орле поисковый отряд "Лиза Алерт" распространил ориентировку о розыске 44-летнего жителя города. С 20 августа о местоположении Александра Сентяева ничего не известно.

В тот день, когда последний раз Александра видели близкие, он был одет в голубую рубашку в крупную клетку, темно-синие джинсы, обут в кроссовки болотно-коричневого цвета. С собой у мужчины был темный рюкзак.

Приметы внешности: рост 180 см, темно-русые волосы, серые глаза, среднее телосложение. Может носить бороду.

Любую информацию, известную о пропавшем, волонтеры поисковой организации просят сообщать по телефону 8 800 - 700-54-52 либо 112.

ИСТОЧНИК KP.RU