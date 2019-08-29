2019-08-29T09:59:33+03:00
Общество

В Орле начали работу участковые избирательные комиссии

УИК принимают заявления от избирателей о голосовании по месту нахождения
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле начали работу участковые избирательные комиссии (УИК). Они принимают заявления от избирателей о голосовании по месту нахождения.

8 сентября, в Единый день голосования, орловцы смогут отдать свой голос за того или иного кандидата вне зависимости от места нахождения на этот момент. Для этой цели будет доступна функция "Мобильный избиратель", а также цифровые участки в Москве. Чтобы прикрепиться к любому избирательному участку в регионе, нужно подать заявление: на портале «Госуслуги», в территориальной избирательной комиссии (ТИК), в МФЦ или УИК. Сделать это надо до 4 сентября.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии орловского Избиркома: (4862) 76-22-09.

ИСТОЧНИК KP.RU

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