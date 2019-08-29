2019-08-29T09:56:28+03:00
Общество

В Орловском районе школу-интернат для инвалидов реорганизуют в Центр для одаренных детей

Воспитанников интерната «выселяют», чтобы они уступили место «Созвездию Орла»
Наталья Меркулова
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В Орловском районе школу-интернат для инвалидов реорганизуют в Центр для одаренных детей. Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиВ Орловском районе школу-интернат для инвалидов реорганизуют в Центр для одаренных детей. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
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В среду, 28 августа, стало известно, что на базе Знаменской школы-интерната в Орловском районе уже этой осенью начнет работать образовательный центр по выявлению и развитию талантливых детей «Созвездие Орла».

Однако стоит напомнить, это событие имеет большой общественный резонанс. Еще в начале года родители воспитанников школы-интерната и педагоги забили тревогу: их выселяют.

На тот момент в школе обучалось 115 детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, по мнению чиновников, большинство из них не попадает под эту категорию.

- Мы вынуждены ужесточить правила приема. Многодетные семьи, матери-одиночки уже не смогут зачислить сюда детей с 1 сентября. Иначе в школе-интернате будут воспитываться больше половины всех детей, - поясняла тогда Татьяна Шевцова, бывший руководитель Департамента образования Орловской области.

Также чиновники указывали на малокомплектность школы-интерната, нецелевое использование средств и аварийность здания.

В итоге, несмотря на многочисленные просьбы преподавателей и родителей учеников, образовательное учреждение для инвалидов закрыли.

Сейчас власти заявили о начале осенью капитального ремонта здания, переданного центру. Пока же он будет работать на площадках Орловской детской хореографической школы, ОГУ имени Тургенева и ОГИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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