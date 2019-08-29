В Ливнах велосипедист сбил пожилую женщину

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-29T09:50:40+03:00

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В городе Ливны Орловской области велосипедист сбил пожилую женщину. Пенсионерка получила травмы.

Происшествие случилось накануне утром, 28 августа. 58-летний мужчина ехал на велосипеде по тротуару в направлении улицы Кирова районного центра. В этот момент здесь же шла 78-летняя жительница Ливен. Разъехаться-разойтись не вышло.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 15 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU