2019-08-29T08:51:10+03:00
Общество

Орловские поисковики передали останки советской медсестры на родину в Татарстан

Ее жизнь оборвалась в 22 года на минном поле в Знаменском районе
Наталья Меркулова
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Орловские поисковики передали останки Ракии Мусиной на родину в Татарстан. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской областиОрловские поисковики передали останки Ракии Мусиной на родину в Татарстан. Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области
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В среду, 28 августа, в здании местной религиозной организации мусульман «Ихлас» орловские поисковики передали останки советской медсестры в Татарстан. Ее жизнь оборвалась в 22 года на минном поле в Знаменском районе в 1943 году.

Останки девушки нашли участники межрегионального поискового объединения «Костер» в октябре 2017 года. Почти два года упорной работы ушло у них на установление и подтверждение ее имени - Ракия Мусина, сержант медицинской службы, медсестра 14-го отдельного медико-санитарного батальона 18-й Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии 11-й армии.

Уже завтра останки Ракии навсегда упокоятся на родной земле в городе Буинск Республики Татарстан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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