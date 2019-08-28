СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-28T17:20:07+03:00

С начала года в Орловской области в ДТП пострадали 53 ребенка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Несовершеннолетние все чаще управляют мотоциклами, еще не имея на это прав

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С начала года в Орловской области в ДТП пострадали 53 ребенка. Несовершеннолетние все чаще садятся за руль, еще не имея на это прав.

Об этом говорит статистика, которую приводит Прокуратура региона. Так в этом году зарегистрировано уже 4 ДТП с участием несовершеннолетних мотоциклистов.

Так в марте один из них, пытаясь обогнать движущейся впереди автомобиль на Знаменке, не справился с управлением, получил травмы и был госпитализирован. Как выяснилось, подросток имел свободный доступ к мотоциклу.

Не обошлось в этом году и без смертельных исходов. По итогам 7 месяцев текущего года на территории области произошло 47 ДТП с участием детей, 2 ребенка погибли.

В Малоархангельском районе ребенок погиб под колесами автомобиля, перебегавшего проезжую часть в присутствии матери в неустановленном для перехода месте.

-Происшествию способствовали неудовлетворительные дорожные условия. В частности, отсутствие разметки и предупреждающих знаков на автодороге, заросшая травой и деревьями обочина, частично закрывающая обзор водителям. В результате выявленных нарушений 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщает Прокуратура Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU