2019-08-28T16:34:45+03:00
Спорт

Орловские каратисты заняли призовые места на соревнованиях в Калининграде

Теперь они поборются за право выступить на молодежном Первенстве мира в Чили
Наталья Меркулова
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Орловские каратисты заняли призовые места на соревнованиях в Калининграде. Фото: ДЮСШ «Орел-карат»Орловские каратисты заняли призовые места на соревнованиях в Калининграде. Фото: ДЮСШ «Орел-карат»
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Орловские каратисты заняли призовые места на соревнованиях в Калининграде. Теперь они поборются за право выступить на молодежном Первенстве мира в Чили.

Всего в Калининграде на молодежном Первенстве России по каратэ выступили почти 900 спортсменов из 58 регионов страны. Причем команда «Орел-Карат» заняла весь пьедестал.

Чемпионкой в категории 18-20 лет стала Юлия Шаболтас. Серебро завоевала Дарья Чижикова. У орловцев Асимана Мамедова и Андрея Антонова – бронза.

Кроме того, в Калининграде тренер ДЮСШ «Орел-карат» Сергей Машовец успешно сдал аттестационный экзамен и получил звание «Судья всероссийской категории».

ИСТОЧНИК KP.RU

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