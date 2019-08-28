Орловцам предлагают научиться рисовать красками на воде
Орловцам предлагают научиться рисовать красками на воде. С уникальной техникой «эбру» можно познакомиться в Музее изобразительных искусств.
Технология рисования по воде до недавнего времени хранилась в строгом секрете. Мастера передавали знания только своим ученикам из поколения в поколение. Но теперь ситуация изменилась. Сейчас центром рисования на воде является Турция.
- Овладеть искусством эбру может любой человек, даже не имеющий особых навыков. Суть этой техники в создании рисунка на поверхности воды, на которую наносятся капли краски. Затем изображение переносится на бумагу или ткань и возникает уникальное произведение, повторить которое невозможно, - говорят организаторы.
Занятие строго по предварительной записи по телефону: 76-05-86 или +7 (909)229-05-53.
КОГДА? ГДЕ?
29-30 августа и 1 сентября с 15:00
ул. Октябрьская, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU