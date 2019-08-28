СЕГОДНЯ 15:50 2019-08-28T15:50:23+03:00

С уникальной техникой «эбру» можно познакомиться в Музее ИЗО

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Орловцам предлагают научиться рисовать красками на воде. С уникальной техникой «эбру» можно познакомиться в Музее изобразительных искусств.

Технология рисования по воде до недавнего времени хранилась в строгом секрете. Мастера передавали знания только своим ученикам из поколения в поколение. Но теперь ситуация изменилась. Сейчас центром рисования на воде является Турция.

- Овладеть искусством эбру может любой человек, даже не имеющий особых навыков. Суть этой техники в создании рисунка на поверхности воды, на которую наносятся капли краски. Затем изображение переносится на бумагу или ткань и возникает уникальное произведение, повторить которое невозможно, - говорят организаторы.

Занятие строго по предварительной записи по телефону: 76-05-86 или +7 (909)229-05-53.

КОГДА? ГДЕ?

29-30 августа и 1 сентября с 15:00

ул. Октябрьская, 29.

ИСТОЧНИК KP.RU