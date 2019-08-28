СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-28T15:01:21+03:00

У него изъяли 430 накосодержащих растений

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44-летний орловец попался на незаконном выращивании мака. У него изъяли 430 накосодержащих растений.

Полицейские установили, что житель Хотынецкого района возделывал мак на заброшенной территории для личного употребления. Причем ранее он уже попадался в поле зрения оперативников из-за хранения запрещенного к обороту вещества.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело статьи 231 УК РФ. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции напоминают, если вам стали известны случаи распространения и потребления наркотиков, необходимо сообщить по телефону доверия 41-38-56 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU