«От покаяния к воскресению России»: в Орле откроется православная выставка

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-28T12:45:18+03:00

На ней представят редкие иконы, утварь и православные ювелирные изделия

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В Орле откроется Международная православная выставка «От покаяния к воскресению России». На ней представят редкие иконы, утварь и православные ювелирные изделия.

В день открытия выставки для орловцев выступит известная православная певица Наталья Куприянова, а 7 сентября состоится концертная программа орловского центра народного творчества.

Каждый желающий сможет приобрести на выставке ремесленную продукцию, сделанную по старинным рецептам и образцам: натуральные масла, мясные и рыбные деликатесы, продукцию пчеловодства, травы и чаи, лекарственные сборы, одежду.

Отметим, это уже шестая православная выставка, организованная Орловской митрополией и выставочным обществом «Уральские Выставки». В проекте участвуют крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Молдовы и Греции.

Торжественное открытие выставки состоится 3 сентября в 12:00.

КОГДА? ГДЕ?

С 3 по 8 сентября

Храмовая площадь Богоявленского собора

ИСТОЧНИК KP.RU