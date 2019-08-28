«От покаяния к воскресению России»: в Орле откроется православная выставка
В Орле откроется Международная православная выставка «От покаяния к воскресению России». На ней представят редкие иконы, утварь и православные ювелирные изделия.
В день открытия выставки для орловцев выступит известная православная певица Наталья Куприянова, а 7 сентября состоится концертная программа орловского центра народного творчества.
Каждый желающий сможет приобрести на выставке ремесленную продукцию, сделанную по старинным рецептам и образцам: натуральные масла, мясные и рыбные деликатесы, продукцию пчеловодства, травы и чаи, лекарственные сборы, одежду.
Отметим, это уже шестая православная выставка, организованная Орловской митрополией и выставочным обществом «Уральские Выставки». В проекте участвуют крупнейшие храмы, монастыри и подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Молдовы и Греции.
Торжественное открытие выставки состоится 3 сентября в 12:00.
КОГДА? ГДЕ?
С 3 по 8 сентября
Храмовая площадь Богоявленского собора
ИСТОЧНИК KP.RU