СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-28T11:25:06+03:00

Лучших орловских педагогов ждут премии в размере 50 тысяч рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Среди них воспитатели детских садов, учителя и сотрудники орловских колледжей

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Лучших орловских педагогов ждут премии в размере 50 тысяч рублей. Среди них воспитатели детских садов, учителя и сотрудники орловских колледжей.

Всего победителями регионального конкурса лучших учителей и педагогических работников, организованного Департаментом образования Орловской области, стали 36 человек. Их список уже утвержден указом губернатора Андрея Клычкова.

- Лучших педагогов наградят почетными грамотами губернатора с выплатой денежных поощрений. В списке победителей учителя из Орла и районов области. В их число также вошли педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, учителя-логопеды, тренеры и инструкторы спортивных школ, музыкальные руководители детских садов, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU