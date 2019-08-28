В Орле добавят дорожных знаков и светофоров, чтобы снизить число ДТП

СЕГОДНЯ 11:09 2019-08-28T11:10:34+03:00

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На орловских улицах добавят дорожных знаков, чтобы снизить количество ДТП. По планам, станет больше и светофоров: в городе выявлены 11 аварийно-опасных участков дорог, которые требуют внимания.

О том, где же опасно ходить в Орле, рассказал Евгений Гришин, замначальника горадминистрации по городскому хозяйству и транспорту. Так, светофоры нужно установить на Кромском шоссе у 23-го дома, на Раздольной в районе дома 86, на перекрестке Лескова и Тургенева. Также опасным считается участков на Московской, 126. Здесь должен появиться светофор, а еще остановочный павильон планируется перенести и сделать заездной карман для общественного транспорта. Светофор в районе дома 112 на Московской решили дооборудовать.

Чтобы снизить количество аварий с участием пешеходов, решено установить дополнительные знаки "Пешеходный переход" над проезжей частью.

- Установка знаков поможет снизить количество аварийных ситуаций на улице Комсомольской (в районе дома №53, на пересечении с улицей Розы Люксембург), Московском шоссе (между домами №56 и №63), Раздольной (в районе дома №27), Гостиной (в районе дома №2) и Комсомольской (между домами №231 и №234), - сообщили в пресс-службе администрации Орла.

На все эти мероприятия потребуется около 10 миллионов рублей. По планам, выполнить эту работу должны до 1 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU