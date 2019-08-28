2019-08-28T11:29:24+03:00
Общество

Орловские пожарные показали класс по кроссфиту

Открыл соревнования танцевальный флешмоб в исполнении «Спасариков» и сотрудников МЧС
Наталья Меркулова
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Орловские пожарные показали мастер-класс по кроссфитуОрловские пожарные показали мастер-класс по кроссфитуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Во вторник, 27 августа, в самом центре города на улице Ленина орловцев ждало удивительное захватывающее действо – прямо перед кинотеатром «Победа» пожарные устроили соревнования по кроссфиту. Воочию убедиться в силе настоящих мужчин мог каждый желающий.

Дали старт соревнованиям «Спасарики», кадетский отряд детского сада № 79, подбодривших пожарных активным танцевальным флешмобом. Присоединились к нему и сотрудники МЧС.

«Разогрелись» огнеборцы десятикратным поднятием 32-килограммовой гири Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

«Разогрелись» огнеборцы десятикратным поднятием 32-килограммовой гириФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Затем началось самое интересное. На импровизированную полосу препятствий вышли участники многоборья в полном боевой экипировке, вес которой более 25 кг.

При этом им предстояло выполнить ряд силовых упражнений. «Разогрелись» огнеборцы десятикратным поднятием 32-килограммовой гири и отжиманием. Затем они взялись за огромные тракторные покрышки и начали их перекатывать на скорость, но на этом испытания не закончились.

Все испынания пожарные проходили в полной боевой экиперовке весом более 25 кг Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Все испынания пожарные проходили в полной боевой экиперовке весом более 25 кгФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Также участники соревнований резали арматуру, орудовали 15 килограммовой кувалдой и бежали кросс с гирями в руках.

Юным орловцам тоже некогда было скучать, ведь их ждали игры, тематические площадки и даже полевая кухня Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Юным орловцам тоже некогда было скучать, ведь их ждали игры, тематические площадки и даже полевая кухняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

По итогам кроссфита лучшей стала команда 1-ой пожарно-спасательной части по охране Советского района, честь которой защищали пожарный Алексей Изотов и старший инструктор по вождению Сергей Пыжиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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