Женщина-водитель пострадала в ДТП под Орлом
Под Орлом в столкновении с легковушкой пострадала женщина-водитель малолитражки. Ее "Дэу" столкнулся с отечественной "Семеркой".
Авария случилась во вторник 27 августа около двух часов дня. 28-летний водитель на "ВАЗе" ехал по Раздольной улице Платоновского сельского поселения - со стороны поселка Стальной Конь в сторону деревни Вязки.
- В районе дома №111"В" по улице Раздольная произошло столкновение с автомобилем "Дэу", который следовал впереди в попутном направлении, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Женщина получила травмы, госпитализация ей не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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