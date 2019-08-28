2019-08-28T10:56:48+03:00
Происшествия

Женщина-водитель пострадала в ДТП под Орлом

Столкнулись малолитражка "Дэу" и "ВАЗ"
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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Под Орлом в столкновении с легковушкой пострадала женщина-водитель малолитражки. Ее "Дэу" столкнулся с отечественной "Семеркой".

Авария случилась во вторник 27 августа около двух часов дня. 28-летний водитель на "ВАЗе" ехал по Раздольной улице Платоновского сельского поселения - со стороны поселка Стальной Конь в сторону деревни Вязки.

- В районе дома №111"В" по улице Раздольная произошло столкновение с автомобилем "Дэу", который следовал впереди в попутном направлении, - пояснили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Женщина получила травмы, госпитализация ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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