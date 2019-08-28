В Орловской области вновь полыхал комбайн
Причину, по которой сельхозтехника загорелась, еще предстоит выяснить специалистам
Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области вновь полыхал комбайн. Причину, по которой сельхозтехника загорелась, еще предстоит выяснить специалистам.
ЧП случилось в Краснозоренском районе, в селе Покровское. Во втором часу дня пожарным сообщили о происшествии.
- В результате пожара выгорела передняя часть комбайна «Дон 1500 А» на площади шесть квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU