СЕГОДНЯ 10:49 2019-08-28T10:51:15+03:00

Причину, по которой сельхозтехника загорелась, еще предстоит выяснить специалистам

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В Орловской области вновь полыхал комбайн. Причину, по которой сельхозтехника загорелась, еще предстоит выяснить специалистам.

ЧП случилось в Краснозоренском районе, в селе Покровское. Во втором часу дня пожарным сообщили о происшествии.

- В результате пожара выгорела передняя часть комбайна «Дон 1500 А» на площади шесть квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU