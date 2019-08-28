2019-08-28T10:30:58+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП с маршруткой под Орлом

Водитель общественного транспорта нарушил правила дорожного движения
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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Стали известны подробности ДТП с маршруткой, которое произошло под Орлом накануне, 27 августа. Водитель пассажирского автобуса нарушил правила дорожного движения: не учел безопасную дистанцию.

Как сообщала "КП" читателям, авария произошла около 11 часов утра. Маршрутка под номером 421 "Мезенка-Телецентр" двигалась под управлением 44-летнего водителя. В какой-то момент мужчина нарушил правила расположения транспорта на проезжей части и протаранил идущую впереди иномарку "Пежо". После удара "Газель" врезалась в дерево.

- При ДТП 43-летняя женщина-пассажир получила травмы. Назначено амбулаторное лечение, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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