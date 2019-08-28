Стало известно, куда поступили орловские стобалльники

СЕГОДНЯ 09:20 2019-08-28T09:20:22+03:00

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Накануне нового учебного года стало известно, куда поступили орловские выпускники с самыми высокими баллами ЕГЭ. Уже совсем скоро вчерашние школьники продолжат обучение в ведущих вузах России.

Напомним, по результатам прошедшей экзаменационной кампании в Орловской области улучшились результаты итоговых испытаний по 11 предметам. Каждый десятый выпускник по результатам трех учебных предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, получил 250 и более баллов.

В этом году 47 человек имеют 50 стобалльных результатов. Максимальное количество баллов получили Мария Петрова (Хотынецкой школа), набравшая 296 баллов, Александр Пронякин (школа № 1 Мценска), набравший 294 балла и София Брусенцова (школа № 5 Орла) получившая стобалльные результаты по русскому языку и литературе.

- Мария стала студенткой Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова, Александр продолжит знакомство с прикладной математикой и информатикой в Московском физико-техническом институте. София же выбрала для себя направление иностранной лингвистики в Орловском государственном университете имени Тургенева, - сообщает Региональный центр оценки качества образования в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU