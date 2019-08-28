СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-28T08:49:26+03:00

Новая детская площадка и зона отдыха откроются для горожан уже этой осенью

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Благоустройство парка «Ботаника» в Орле почти завершено. Новая детская площадка и зона отдыха откроются для горожан уже этой осенью.

Вчера, 27 августа, вице-спикер Орловского областного Совета Михаил Вдовин, депутат Государственной Думы Николай Земцов и депутат горсовета Тимур Нерушев проверили ход работ, которые должны завершиться 1 сентября.

Сейчас подрядчик уже завершил установку детской площадки и зоны отдыха, асфальтирование дорожек и активно ведет вывоз строительного мусора и сухостоя.

Как пояснили «КП» в пресс-службе облсовета, за ходом работ пристально наблюдали местные жители, сообщая обо всех недочетах. Их мнение учитывалось при благоустройстве.

- На замечания посетителей парка мы всегда реагируем, предпринимаем необходимые меры. Но уточню, поскольку парк «Ботаника» – природный парк, аттракционов здесь не будет. Это зона тихого отдыха. Этим и отличается природный парк, от городского, - говорит Михаил Вдовин.

В планах городских властей продолжить дальнейшее благоустройство и в 2020 году - привести в порядок мост и отремонтировать заброшенную спортивную площадку.

ИСТОЧНИК KP.RU