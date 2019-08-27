СЕГОДНЯ 17:23 2019-08-27T17:24:34+03:00

В Орле хулиганов, стрелявших по девушкам, отправили под суд. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

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В Орле хулиганов, стрелявших по людям, отправили под суд. Минувшей весной город потрясла новость о стрелках с пневматикой на улице и вот теперь им грозит реальный срок.

Напомним, вечером 7 апреля двое пьяных мужчин 46 и 23 лет сели за руль автомобиля и решили прокатиться по Заводскому району, предварительно прихватив с собой пневматическую винтовку. В процессе езды они решили без каких-либо причин открыть огонь по безоружным девушкам, среди которых были несовершеннолетние.

Один из преступников вел машину, а другой с заднего сидения прямо во время движения стрелял по прохожим свинцовыми пулями. По подсчетам следствия он сделал не менее 28 выстрелов. В результате ранения получили четыре человека.

- Сейчас следствием завершено расследование уголовного дела по статье «хулиганство» и «побои» и оно направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU