2019-08-27T16:53:36+03:00
Общество

В Орле появится новая схема движения транспорта

Ее разработают с учетом замечаний жителей города
Наталья Меркулова
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В Орле появится новая схема движения транспортаВ Орле появится новая схема движения транспортаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сегодня, 27 августа, на рабочем совещании в городской администрации стало известно, что в Орле появится новая схема движения транспорта. Ее разработают с учетом замечаний жителей города.

Об этом на совещании сообщил заместитель главы города по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин.

- Обращения граждан наряду с замечаниями администрации города Орла учтены и направлены в департамент строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, который занимается разработкой единой схемы, - пояснил Евгений Гришин.

Напомним, орловцы уже неоднократно жаловались на движение общественного транспорта в ряде районов города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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