В Орле появится новая схема движения транспорта
Сегодня, 27 августа, на рабочем совещании в городской администрации стало известно, что в Орле появится новая схема движения транспорта. Ее разработают с учетом замечаний жителей города.
Об этом на совещании сообщил заместитель главы города по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгений Гришин.
- Обращения граждан наряду с замечаниями администрации города Орла учтены и направлены в департамент строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области, который занимается разработкой единой схемы, - пояснил Евгений Гришин.
Напомним, орловцы уже неоднократно жаловались на движение общественного транспорта в ряде районов города.
ИСТОЧНИК KP.RU