Орловцев приглашают на бесплатную тематическую экскурсию по городу
В центре внимания гидов будут театральные истории и курьезы
Орловцам расскажут театральные истории и курьезыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев приглашают на бесплатную тематическую экскурсию по городу. В центре внимания гидов будут театральные истории и курьезы.
В этот раз участники проекта «Экскурсии по Орлу» расскажут всем интересующимся краеведением, где был открыт первый в городе публичный театр и какую роль он сыграл в культурной жизни орловцев. Не забудут организаторы похода и о действующих городских театрах.
- Дорогие друзья! Экскурсия бесплатная. Предварительной записи нет, приходите будет интересно! – обращаются к жителям и гостям города организаторы.
КОГДА? ГДЕ?
28 августа в 18.30
Встреча группы в сквере Гуртьева
ИСТОЧНИК KP.RU