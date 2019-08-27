СЕГОДНЯ 16:33 2019-08-27T16:33:00+03:00

В центре внимания гидов будут театральные истории и курьезы

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Орловцев приглашают на бесплатную тематическую экскурсию по городу. В центре внимания гидов будут театральные истории и курьезы.

В этот раз участники проекта «Экскурсии по Орлу» расскажут всем интересующимся краеведением, где был открыт первый в городе публичный театр и какую роль он сыграл в культурной жизни орловцев. Не забудут организаторы похода и о действующих городских театрах.

- Дорогие друзья! Экскурсия бесплатная. Предварительной записи нет, приходите будет интересно! – обращаются к жителям и гостям города организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

28 августа в 18.30

Встреча группы в сквере Гуртьева

ИСТОЧНИК KP.RU