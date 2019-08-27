Орловские педагоги обсудили планы реализации в регионе нацпроекта «Образование»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-27T16:02:27+03:00

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Сегодня, 27 августа, на областном педагогическом совете орловские учителя обсудили планы реализации нацпроекта «Образование». Основную ставку сделают на молодежь, цифровые технологии и креативные образовательные стартапы.

Об этом рассказала на педсовете руководитель Департамента образования Татьяна Крымова. По ее мнению, предыдущий учебный год непростым для образовательных учреждений области, однако педагоги смогли показать достойные результаты своего труда.

- Если в школе не будет опытного наставника, способного заинтересовать детей новой формой работы, то не помогут ни современное оборудование, ни лаборатории. Хочу подчеркнуть, педагог не должен проводить свое время в подготовке бесконечных отчетов. Он должен иметь возможность для саморазвития и общения с единомышленниками, - говорит Татьяна Крымова.

В связи с этим планируется перевести весь документооборот – расписание, журналы, дневники, отчеты – в электронный вид. Изменятся требования и к самим учителям.

- Планируется повышать не только предметный уровень, но и формировать у педагогов гибкие компетенции. В мире не осталось маленьких простых задач, поэтому учитель должен суметь поставить вместе с ребенком цель и выбрать инструменты для ее достижения, - поясняет Татьяна Крымова.

По мнению чиновницы, сейчас Орловская область запустила несколько уникальных образовательных стартапов, которые позволят раскрыть потенциал и учеников, и педагогов. Прежде всего, это технопарк «Кванториум», центр «Созвездие Орла» и проект «Новые возможности для каждого».

ИСТОЧНИК KP.RU