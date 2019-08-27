2019-08-27T15:52:01+03:00
Происшествия

"Газель" и "Пежо" не поделили трассу под Орлом

Женщина-пассажир автобуса получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
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На трассе под Орлом столкнулись автобус "Газель" и легковая иномарка "Пежо". Женщина-пассажир "Газели" получила травмы.

Авария случилась около 11 часов утра по трассе "Калуга-Орел". "ГАЗ" поду управлением 44-летнего водителя врезался в следующий попутно "Пежо", за рулем которого был 37-летний водитель.

Как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области, через какое-то время после аварии в больницу обратилась 43-летняя женщина-пассажир "Газели". Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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