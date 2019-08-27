В Орле откроется выставка экспонатов музея-заповедника Сергея Есенина
В Орле откроется выставка экспонатов из фондов Государственного музея-заповедника Сергея Есенина. Вниманию посетителей представят личные вещи поэта, его родителей и друзей.
На выставке можно будет познакомиться с основными этапами жизни и творчества Есенина и его родиной - рязанским селом Константиновом.
Среди экспонатов костюм крестьянки Рязанской губернии, предметы быта, несколько прижизненных сборников стихотворений и рукописи Есенина, которые помогут орловцам погрузиться в атмосферу жил и творил великий поэт.
Особое внимание на выставке будет уделено супруге поэта орловчанке Зинаиде Райх.
- Несомненным украшением экспозиции станут полотна рязанских художников Якушевского, Титова, Виноградова, представляющие окрестности Константинова и музей поэта в разное время года, - рассказали «КП» сотрудники литературного музея Тургенева.
КОГДА? ГДЕ?
5 сентября в 15:00
Выставочный зал Музея Тургенева (Орел, ул. Тургенева, 11)
ИСТОЧНИК KP.RU