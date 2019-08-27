2019-08-27T14:36:22+03:00
Общество

В Орле почтят память жертв Беслана

В этом году трагическим событиям в школе №1 исполнится 15 лет
Наталья Меркулова
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В Орле почтят память жертв БесланаВ Орле почтят память жертв БесланаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле почтят память жертв Беслана в Северной Осетии. В этом году трагическим событиям в школе №1 исполнится 15 лет. За это время вчерашние малыши успели повзрослеть, а молодежь даже обзавестись своими, но о событиях 1-3 сентября никто не забыл.

Ежегодно 3 сентября России проводит День солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году орловцев приглашают на молодежную акцию «Мир детям мира!» в концертный зал Орловского областного центра народного творчества.

Участники акции вспомнят хронику трагических событий и почтят память погибших, запустив в небо белые шары.

- Всем нам важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

4 сентября 12-00

Орловский областной центр народного творчества (переулок Карачевский, 6)

ИСТОЧНИК KP.RU

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