В Орле почтят память жертв Беслана
В Орле почтят память жертв Беслана в Северной Осетии. В этом году трагическим событиям в школе №1 исполнится 15 лет. За это время вчерашние малыши успели повзрослеть, а молодежь даже обзавестись своими, но о событиях 1-3 сентября никто не забыл.
Ежегодно 3 сентября России проводит День солидарности в борьбе с терроризмом. В этом году орловцев приглашают на молодежную акцию «Мир детям мира!» в концертный зал Орловского областного центра народного творчества.
Участники акции вспомнят хронику трагических событий и почтят память погибших, запустив в небо белые шары.
- Всем нам важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать, - рассказали «КП» организаторы.
КОГДА? ГДЕ?
4 сентября 12-00
Орловский областной центр народного творчества (переулок Карачевский, 6)
ИСТОЧНИК KP.RU