Нового подрядчика по ремонту моста "Дружбы" выберут в октябре
Сегодня, 27 августа, будет расторгнут контракт по ремонту моста Дружбы с прежним подрядчиком. Об этом стало известно на рабочем совещании в городской администрации.
Контракт администрация города расторгает в одностороннем порядке. При этом по словам Евгения Гришина, замначальника горадминистрации по городскому хозяйству и транспорту, новый контракт заключаться будет в октябре месяце.
- Структурные подразделения администрации Орла завершат передачу документации по мосту Дружбы до 9 сентября. Затем будет объявлена конкурсная процедура. Спустя месяц, к 9 октября, УКС рассчитывает заключить контракт с новой подрядной организацией, - пояснили в пресс-службе мэрии.
"КП" следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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