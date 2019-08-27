Нового подрядчика по ремонту моста "Дружбы" выберут в октябре

СЕГОДНЯ 12:30 2019-08-27T12:30:22+03:00

Контракт с прежним будет расторгнут сегодня в одностороннем порядке

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Сегодня, 27 августа, будет расторгнут контракт по ремонту моста Дружбы с прежним подрядчиком. Об этом стало известно на рабочем совещании в городской администрации.

Контракт администрация города расторгает в одностороннем порядке. При этом по словам Евгения Гришина, замначальника горадминистрации по городскому хозяйству и транспорту, новый контракт заключаться будет в октябре месяце.

- Структурные подразделения администрации Орла завершат передачу документации по мосту Дружбы до 9 сентября. Затем будет объявлена конкурсная процедура. Спустя месяц, к 9 октября, УКС рассчитывает заключить контракт с новой подрядной организацией, - пояснили в пресс-службе мэрии.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU