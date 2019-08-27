2019-08-27T12:19:55+03:00
Происшествия

Орловчанка попалась на хранении наркотиков

За "синтетику" 34-летней горожанке грозит реальный срок
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские поймали жительницу города с наркотиками. За хранение "синтетики" 34-летней орловчанке грозит реальный срок.

Задержана женщина была во время проверки полицейскими ее причастности к другому нарушению закона. При досмотре у орловчанки нашли подозрительный сверток. Экспертиза подтвердила - в свертке запрещенное вещество. Масса наркотика составила около двух граммов.

- В отношении женщины следственным отделом УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК Российской Федерации. В настоящее она задержана, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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