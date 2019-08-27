СЕГОДНЯ 11:36 2019-08-27T11:36:36+03:00

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Света и горячей воды не будет сегодня в некоторых домах Орла. Временные отключения коснутся Советского района.

Без света остались жители Пожарной. Электроэнергии до 13.00 не будет в дома №72 и 78, а также частном секторе.

Без горячей воды до 16.00 придется пересидеть сотрудникам школы №15 на ул. Трудовых резервов, жителям ул. генерала Родина, №25, ул. Часовой, №33, 37 (д/сад №16).

ИСТОЧНИК KP.RU