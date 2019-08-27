Света и горячей воды не будет сегодня в некоторых домах Орла
Временные отключения коснутся Советского района
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Света и горячей воды не будет сегодня в некоторых домах Орла. Временные отключения коснутся Советского района.
Без света остались жители Пожарной. Электроэнергии до 13.00 не будет в дома №72 и 78, а также частном секторе.
Без горячей воды до 16.00 придется пересидеть сотрудникам школы №15 на ул. Трудовых резервов, жителям ул. генерала Родина, №25, ул. Часовой, №33, 37 (д/сад №16).
ИСТОЧНИК KP.RU