Орловские общественники обратили внимание властей на состояние Ленинской

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-27T11:32:50+03:00

В этот раз их обеспокоило состояние аварийных балконов, оставшихся после юбилейного ремонта

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Орловские общественники обратили внимание властей на состояние на улице Ленина. В этот раз их обеспокоило состояние аварийных балконов, оставшихся после юбилейного ремонта.

Активисты регионального отделения ОНФ обратились в администрацию Орла с просьбой отремонтировать балкон над входом в городское управление социальной политики и Орловскую государственную филармонию.

- Над учреждениями по адресу улица Ленина 23 - один вход. Каждый день через эти двери проходят десятки людей, а на них с балкона падают штукатурка и части бетона. В любой момент может произойти несчастный случай. Но до сих пор балкон не то что не укрепили, но даже просто не установили предупреждающих табличек, чтобы люди проявляли бдительность, - рассказал «КП» Юрий Власов, участник ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU