2019-08-27T11:08:39+03:00
Происшествия

В Орле ищут очевидцев ДДП на Болховском шоссе

Происшествие случилось вчера утром
Наталья Меркулова
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В Орле ищут очевидцев ДДП на Болховском шоссе. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиВ Орле ищут очевидцев ДДП на Болховском шоссе. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле ищут очевидцев ДДП на Болховском шоссе. Происшествие случилось вчера утром в 10 часов 40 минут на регулируемом перекрестке улице Болховское шоссе – улица Раздольная.

Здесь произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Лада Приора», в результате которого получили травмы два пассажира «Калины».

Очевидцев ДТП просят сообщить имеющуюся информацию в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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