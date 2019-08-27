В Орле ищут очевидцев ДДП на Болховском шоссе
Происшествие случилось вчера утром
В Орле ищут очевидцев ДДП на Болховском шоссе. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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В Орле ищут очевидцев ДДП на Болховском шоссе. Происшествие случилось вчера утром в 10 часов 40 минут на регулируемом перекрестке улице Болховское шоссе – улица Раздольная.
Здесь произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Лада Приора», в результате которого получили травмы два пассажира «Калины».
Очевидцев ДТП просят сообщить имеющуюся информацию в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-92.
ИСТОЧНИК KP.RU