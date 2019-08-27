СЕГОДНЯ 09:57 2019-08-27T09:57:20+03:00

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Визит судебных приставов помог собрать ребенка в школу в Орловской области. Отцу-неплательщику из Новодеревеньковского района пришлось вернуть долги накануне нового учебного года.

Как выяснилось, в конце июля к сотрудникам УФССП обратилась мама ребенка с просьбой помочь взыскать с бывшего мужа задолженность, которая накопилась за несколько месяцев. Общая сумма долга составила 93 тысячи рублей.

Мужчину вызвали в отдел судебных приставов, но он на встречу не явился. Тогда сотрудники УФССП решили наведаться к должнику лично.

- Ему разъяснили все последствия уклонения от уплаты алиментов: наложение ареста на имущество и счета в банке, ограничения в праве выезда за пределы РФ и праве на управление автомобилем, привлечение к административной и уголовной ответственности, сообщили «КП» в пресс-службе УФССП по Орловской области.

После этого мужчина всего за несколько часов вернул долг в размере 93 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU