Пенсионерка из Орла отдала 155 тысяч рублей лже-целительнице

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-27T09:47:12+03:00

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Пожилая жительница Орла стала жертвой мошенницы. Снятие порчи с сына 77-летней женщине обошлось в 155 тысяч рублей.

Незнакомка подошла к пенсионерке на улице. Она стала убеждать пенсионерку в том, что на ее сыне порча, а всей семье грозит серьезная опасностью. Доверчивая орловчанка поверила страшным вестям: в момент разговора к ним подошла другая женщина, якобы клиентка псевдо-целительницы, стала благодарить за качественно оказанные магические услуги. Бабушка согласилась на ритуал. Проводила "целительница" его по уже не новой схеме - для обряда понадобились деньги. Почитав над суммой "заклинания" дама вернула купюры пенсионерке и была такова, и лишь позже пожилая женщина заметила, что деньги пропали.

Теперь розыском "колдуньи" занимаются полицейские. Со слов потерпевшей составлен фоторобот, уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество", как сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

- Предупреждайте своих пожилых родственников о различных способах мошенничества, снабдите их номерами участкового уполномоченного полиции, чтобы в случае возникновения малейших подозрений они могли обратиться к нему за помощью. Если Ваших знакомых или Вас самих пытаются обмануть злоумышленники, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по телефонам «02» (с мобильного «102»), - напоминают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU