В колонии-поселении Орловской области нашли нарушения
В колонии-поселении № 3 в Шахово Кромского района Орловской области нашли нарушения. Несоблюдение регламента вызвали вопросы у прокуратуры.
В ходе посещения и приема осужденных были обнаружены нарушения в деятельности администрации учреждения. Прокуратура установила нарушения законодательства, в области режима отбывания наказаний и их исполнение в виде принудительных работ, привлечения осужденных к труду и организации воспитательной работы.
- Также пресечено бездействие сотрудников колонии в отношении допускаемого осужденными несоблюдения уголовно–исполнительного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений начальнику УФСИН внесено представление, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU