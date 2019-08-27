В колонии-поселении Орловской области нашли нарушения

СЕГОДНЯ 09:29 2019-08-27T09:29:36+03:00

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В колонии-поселении № 3 в Шахово Кромского района Орловской области нашли нарушения. Несоблюдение регламента вызвали вопросы у прокуратуры.

В ходе посещения и приема осужденных были обнаружены нарушения в деятельности администрации учреждения. Прокуратура установила нарушения законодательства, в области режима отбывания наказаний и их исполнение в виде принудительных работ, привлечения осужденных к труду и организации воспитательной работы.

- Также пресечено бездействие сотрудников колонии в отношении допускаемого осужденными несоблюдения уголовно–исполнительного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений начальнику УФСИН внесено представление, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU