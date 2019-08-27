СЕГОДНЯ 09:25 2019-08-27T09:25:30+03:00

В других населенных пунктах региона трубы также ждет ремонт

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К началу отопительного сезона в Орле отремонтируют 11 км теплосетей. В других населенных пунктах региона трубы также ждет ремонт.

Речь об этом велась на заседании правительства области в понедельник, 26 августа. Как сообщил глава горадминистрации Александр Муромский. Ремонт ветхих участков теплосетей завершат до начала отопительного сезона, в общей сложности это трубы протяженностью 11,3 километра. На сегодняшний день 7,5 км уже привели в порядок. В их числе и 1,6 км циркуляционных линий.

- в 2019 году необходимо выполнить капитальный ремонт 21 км тепловых сетей по обязательствам, взятым муниципальными образованиями, в рамках утвержденных программ по замене ветхих тепловых сетей. Наибольший объем указанных работ запланирован на территории города Орла, города Мценска и Орловского района, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU