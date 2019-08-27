Трудотерапия: в Орле осужденных привлекли к благоустройству города

СЕГОДНЯ 08:58 2019-08-27T09:13:50+03:00

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В Орле осужденных привлекли к благоустройству города. Вчерашние должники, мелкие воришки и дебоширы проходят исправительные работы на муниципальных предприятиях.

За семь месяцев 2019 года на учете состояло 1 095 осужденных, чье наказание не связано с лишением свободы.

160 человек, осужденных за кражи, управление автомобилем в нетрезвом виде и побои, были привлечены бесплатным общественно полезным работам в свободное от основной работы и учебы время. Главной сферой их деятельности стала уборка территорий вместе с «Зеленстроем» и «Спецавтобазой по санитарной очистке Орла».

270 должников по алиментам и осужденных за кражи прошли исправительные работы на орловском Ветеринарно-санитарном утилизационном заводе, 19 обществах с ограниченной ответственностью и у 14 индивидуальных предпринимателей.

- Руководством организаций сообщалось о нарушениях, допускаемых осужденными. По результатам этих сведений внесено 88 представлений о замене обязательных работ более строгим видом наказания. В итоге 56 осужденным наказание было заменено лишением свободы, - сообщил «КП» Юрий Агибалов, начальник ФКУ УИИ УФСИН России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU