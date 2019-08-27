В Орле парень на отечественной "Шестерке" протаранил бордюр и забор
Лихач получил травмы
Фото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле молодой человек на отечественной легковушке протаранил бордюр и забор. Лихач получил травмы.
Авария произошла минувшим вечером на Октябрьской улице. В двенадцатом часу ночи 24-летний водитель ехал здесь со стороны Болховского шоссе в сторону Приборостроительной.
-В районе дома 136 произошел наезд на препятствие - бордюрный камень, дорожное ограждение. В результате ДТП водитель получил травмы, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Госпитализация не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU