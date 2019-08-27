В Орле парень на отечественной "Шестерке" протаранил бордюр и забор

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-27T08:50:39+03:00

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В Орле молодой человек на отечественной легковушке протаранил бордюр и забор. Лихач получил травмы.

Авария произошла минувшим вечером на Октябрьской улице. В двенадцатом часу ночи 24-летний водитель ехал здесь со стороны Болховского шоссе в сторону Приборостроительной.

-В районе дома 136 произошел наезд на препятствие - бордюрный камень, дорожное ограждение. В результате ДТП водитель получил травмы, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU