2019-08-26T17:15:36+03:00
Спорт

В Орле для любителей погонять мяч откроют новое футбольное поле

Торжественное событие состоится уже в эту среду
Наталья Меркулова
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На набережной Дубровинского в Орле откроют футбольное полеНа набережной Дубровинского в Орле откроют футбольное полеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле для любителей погонять мяч откроют новое футбольное поле. Торжественное открытие состоится уже в эту среду, 28 августа.

Реконструкция мини-футбольной площадки на набережной Дубровинского (в районе дома №96) велась в августе за счет средств бюджета города и Городского спортивно-оздоровительного центра.

Главным событием открытия станет турнир по дворовому футболу «Уличный красава» среди юношей от 14 до 15 лет и от 16 до 17 лет.

Начало соревнований в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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