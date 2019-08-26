В Орле для любителей погонять мяч откроют новое футбольное поле
Торжественное событие состоится уже в эту среду
На набережной Дубровинского в Орле откроют футбольное полеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле для любителей погонять мяч откроют новое футбольное поле. Торжественное открытие состоится уже в эту среду, 28 августа.
Реконструкция мини-футбольной площадки на набережной Дубровинского (в районе дома №96) велась в августе за счет средств бюджета города и Городского спортивно-оздоровительного центра.
Главным событием открытия станет турнир по дворовому футболу «Уличный красава» среди юношей от 14 до 15 лет и от 16 до 17 лет.
Начало соревнований в 18.00.
ИСТОЧНИК KP.RU