2019-08-26T17:02:41+03:00
Происшествия

В Орле две «Лады» не поделили дорогу

В результате ДТП пострадали два человека
Наталья Меркулова
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В Орле две «Лады» не поделили дорогу. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской областиВ Орле две «Лады» не поделили дорогу. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской области
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В Орле две «Лады» не поделили дорогу. В результате ДТП пострадали два человека.

Происшествие случилось сегодня утром около 10.40 часов на регулируемом перекрестке Болховское шоссе - улица Раздольная. Здесь произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Лада Приора».

В «Калине» помимо 59-летнего водителя были еще два пассажира. Именно они и получили травмы: 78-летнего мужчину госпитализировали, а 52-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте, после чего отпустили.

28-летний водитель «Приоры» не пострадал.

- На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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