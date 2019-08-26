СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-26T17:02:41+03:00

В Орле две «Лады» не поделили дорогу. Фото: пресс-службы УМВД России по Орловской области

В результате ДТП пострадали два человека

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В Орле две «Лады» не поделили дорогу. В результате ДТП пострадали два человека.

Происшествие случилось сегодня утром около 10.40 часов на регулируемом перекрестке Болховское шоссе - улица Раздольная. Здесь произошло столкновение автомобилей «Лада Калина» и «Лада Приора».

В «Калине» помимо 59-летнего водителя были еще два пассажира. Именно они и получили травмы: 78-летнего мужчину госпитализировали, а 52-летней женщине оказали медицинскую помощь на месте, после чего отпустили.

28-летний водитель «Приоры» не пострадал.

- На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. На данный момент проводится проверка, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU