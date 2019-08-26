2019-08-26T15:45:36+03:00
Общество

В Орле прошел супергеройский патруль по городским дорогам

Чтобы навести порядок «в люди» вышли Дэдпул, Человек-паук и Черная Пантера
Наталья Меркулова
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В Орле прошел супергеройский патруль по городским дорогамВ Орле прошел супергеройский патруль по городским дорогамФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле прошел супергеройский патруль по городским дорогам. Чтобы навести порядок «в люди» вышли Дэдпул, Человек-паук и Черная Пантера.

Уже известные многим орловцам «НЕ Мстители» решили отправиться в рейд по оживленным пешеходным переходам вблизи школ. Присоединились к ним и сотрудники полиции.

Дети активно поддержали акцию орловских Не Мстителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дети активно поддержали акцию орловских Не МстителейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Необычное действо стартовало на улице Васильевской возле школы №17 и продолжилось рядом со школой №12 в районе Трансмаш. Появление на улице супергеройского трио с плакатами не осталось незамеченным.

- Цель нашей акции обратить внимание водителей на движение по пешеходным переходам и особенно на детей. Скоро они пойдут в школу и нужно быть максимально внимательными и собранными. Юным пешеходам мы тоже советуем не расслабляться на дороге. Подошли к переходу, сначала направо посмотрели, потом налево и только потом вперед, - говорят Не Мстители.

В Орле прошел супергеройский патруль Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле прошел супергеройский патрульФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В свою очередь сотрудники пресс-службы УГИБДД УМВД России по Орловской области пояснили, что их задача – не допустить роста числа ДТП, поэтому они всегда приветствуют сотрудничество с активной общественностью.

Госавтоинспекторы подчеркнули, профилактика ДТП очень важна, ведь статистика показывает, что количество наездов на пешеходов в этом году возросло. Под колесами машин уже пострадало 94 человека (из них 18 дети).

ИСТОЧНИК KP.RU

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