СЕГОДНЯ 14:36 2019-08-26T14:36:04+03:00

Орловские подростки забрались в магазин через крышу и вынесли товар Фото: Архив "КП"

Свою добычу юные паркурщики спрятали в заброшенном доме

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Орловские подростки забрались в магазин через крышу и вынесли товар. Свою добычу юные паркурщики спрятали в заброшенном доме.

Происшествие случилось в Залегощенском районе. Молодые люди 14-ти и 17-ти лет взломали дверь на чердаке, проникли в торговый зал и похитили продукты. Пропажу работники магазина заметили только на следующий день.

Для того чтобы поймать воришек сотрудникам полиции понадобились всего лишь сутки. Теперь им грозит недетское наказание.

- В отношении подростков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража», - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU