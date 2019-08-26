2019-08-26T14:04:57+03:00
Звезды

В Орле почтят память Ивана Тургенева

3 сентября исполнится 136 лет со дня смерти известного орловца
Наталья Меркулова
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В Орле почтят память Ивана ТургеневаВ Орле почтят память Ивана ТургеневаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле почтят память Ивана Тургенева. 3 сентября исполнится 136 лет со дня смерти известного писателя-орловца.

Традиционно памятные мероприятия стартуют в музее писателя. В 14.00 здесь пройдет Час памяти Тургенева. Ценители литературного наследия писателя зажгут поминальную свечу и вспомнят о «самом орловском романе» писателя – «Дворянском гнезде».

Гости встречи окажутся в водовороте судеб Лизы Калитиной, Федора Лаврецкого и самого Тургенева.

- На этот раз автор и его герои намерены сами рассказать о значении романа в их жизни, - обещают организаторы.

Продолжится День памяти в ландшафтном сквере «Дворянское гнездо». В 15.00 здесь состоится возложение цветов к бюсту Тургенева. Перед участниками церемонии выступят тургеневеды, литераторы, общественные деятели, прозвучат музыкальные произведения, посвященные родному городу писателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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