2019-08-26T13:36:27+03:00
Общество

В Орле детей из неблагополучных семей взяли под особый контроль

Этим летом их ждали трудовое воспитание, наставничество и реабилитация
Наталья Меркулова
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В Орле детей из неблагополучных семей взяли под особый контрольВ Орле детей из неблагополучных семей взяли под особый контрольФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле детей из неблагополучных семей в Северном районе взяли под особый контроль. Этим летом их ждали трудовое воспитание, наставничество и реабилитация в рамках областной акции «Подросток под защитой закона».

Во время каникул для 138 ребят были организованы экологические отряды, где они смогли пройти трудовую практику. В это время с ними занимались 57 наставников, педагогов и участников отряда «Поиск пропавших детей – Орел».

Для того чтобы дети смогли восстановиться, для них был организован отдых в пришкольных лагерях дневного пребывания и реабилитационных центрах.

- Сейчас на профилактическом учете в Северном районе состоят 63 подростка и 85 семей, находящихся в социально опасном положении. В этом году восемь родителей прошли курс лечения от алкогольной зависимости, четверым мы помогли с трудоустройством, - сообщает Владимир Маркин, заместитель главы администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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